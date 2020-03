Presentadora de Televisa tiene coronavirus y pudo haber contagiado a varios famosos

Luego de que Odalys Ramírez compartiera a sus seguidores que, tras tener síntomas de coronavirus, acudió a realizarse la prueba, esta mañana, la presentadora confirmó que dio positivo a COVID-19 en los resultados.

A través de su cuenta en Instagram, Ramírez publicó un video en el que aseguró que aunque los síntomas no son graves y no requiere hospitalización, se mantendrá en cuarentena en su casa.

"Hola hola, cómo están. Anoche les comenté que me había ido a realizar la prueba del coronavirus. Mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre, lo que llamó la atención fue que ratos me faltaba aire. Por eso me mandaron a hacer la prueba. Estoy bien, creo que la voy a librar, Por el momento mis síntomas no son graves, pero me mantendré guardadita, en un cuarto en mi casa, a menos que los síntomas empeoraran. Esperemos que no lleguemos a ese punto. Gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente y estuvieron preguntando. Me toca cuidarme mucho, alejarme de mis hijos. Estaré desaparecida. Estaré compartiendo en redes sociales toda esta experiencia. Quiero exhortarlos a que se cuiden mucho".

A su vez, durante la mañana Andrea Legarreta informó en el programa Hoy que después de que la conductora de Cuéntamelo ya! se hizo la prueba el día de ayer en el hospital, se confirmó que es portadora del virus que surgió en China.

“Nos acaban de informar, Odalys directamente, que se hizo una primera prueba para ver si tiene Covid-19 y salió positiva. Por precaución de todos los que han estado en contacto con ella, estará en observación en su casa, en cuarentena”, dijo Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta y Raúl Araiza nos confirmaron la información 😱👀https://t.co/ZIsIhY8sYp — Programa Hoy (@programa_hoy) March 19, 2020

En alerta

Patricio Borghetti, esposo de Odalys también compartió un video en su cuenta de Instagram en el que confirmó la noticia e indicó que también se hará la misma prueba para descartar la situación.

El que ella sea portadora del virus pone en alerta a los elencos de las televisoras de Tv Azteca y Televisa; pues comparte créditos con muchos conductores de ambas empresas. Ya su colega Paul Stanley se puso en cuarentena por precaución.

A través de un video en redes sociales, la presentadora, acompañada de "Pato", contó que siempre ha sido vulnerable a las enfermedades respiratorias y que en lo que va del año ha tenido tos por alergias.

La conductora asistió a realizarse la prueba luego de presentar algunos problemas para respirar.

"Seguía yendo a trabajar porque sentía que era la misma tos de alergia de toda la vida; sin embargo, ya nos empezamos a alarmar cuando nos dimos cuenta que había una ligera falta de aire y no nada más falta de aire, cuando caminaba o intentaba hacer ejercicio –porque ni siquiera podía hacer ejercicio–, sentada o acostada me empezaba a faltar el aire, entonces esa fue la señal de alerta para el neumólogo", dijo en el clip.