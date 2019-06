Paul Stanley le da un "beso en la boca" a “El Burro” Van Rankin en pleno programa

Para celebrar el Día del Padre, el programa “Miembros al aire” les hizo un homenaje pero un momento protagonizado por Paul Stanley y “El Burro” Van Rankin se llevó la atención.

Todos los conductores comenzaron a recordar anécdotas con los hombre que le dieron la vida, pero algunos de ellos no tienen los mejores.

El primero en contar su historia fue Eduardo Santamarina, quien dijo que debido al trabajo de su papá, él siempre estuvo ausente.

Cuando llegó el turno de Jorge Van Rankin, contó que nunca escuchó de su progenitor un “te quiero” y mucho menos le dio beso; un patrón que él no repitió con sus hijas.

“Yo no recuerdo que mi papá me haya dicho ‘te quiero’, o que me dijera ‘te voy a dar un beso’. Entonces ese patrón no quieres seguirlo, y a mis hijas las agarro a besos cada dos minutos y les digo ‘te amo, te amo, te amo’”, contó.