Mane vuelve a protagonizar otra pelea en “Acapulco Shore” y llega a los golpes con una nueva integrante

🚨 SPOILER ALERT 🚨 . . . Como se les había comentando antes de comenzar las grabaciones Fer moreno es una chica que causa polémica en donde quiera que se pare y la casa shore no podía ser la excepción al parecer desde que llegó a la casa, la mayoría principalmente mane la habían estado tratando mal, pero por primera vez una nueva se le pone al tú por tu a mane y terminaron agarrandose a golpes, aunque no sabemos quien gano les aseguramos que fer seguirá en la casa ¿creen que haya una nueva pelea con mane o se calmen las cosas? Después de esto ¿que piensas de Fer? #acashore #acapulcoshore