Apenas iniciaron las grabaciones de “Acapulco Shore 7” y captan a Mane y Dania peleando

🚨 ¡SPOILER ALERT! 🚨 Las cosas en la casa empezaron muy bien, el primer día pinta para que esta temporada venga llena de mucho drama, pues como ya les platicamos el primer día hubieron dos peleas y la primera pelea fue protagonizada por Jawy y potro, la pelea comenzó debido a que Xavi ya muy borracho sin querer le pego a mane, cosa que no le agrado para nada al chiqui y se le fue a los golpes, mientras lo ahorcaba potro se sumó a la pegandole xavi llegó la ambulancia, al final todo fue un mal entendido y los chicos se arreglaron y terminaron sellando este tratado de paz metiéndose al mar en pelotas.