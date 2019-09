Contar historia de impunidad es una necesidad para cineasta guatemalteco

Contar el drama que genera la impunidad en Guatemala es una necesidad para Jayro Bustamante, quien hizo historia como el primer director con dos películas el mismo año en la sección dedicada al cine latinoamericano en el Festival de San Sebastián.

"Uno de los más grandes problemas en Guatemala es que no se nos cuenta nuestra historia reciente, no hay una historia oficial, ni películas, ni libros, entonces cada quien cuenta la historia que le conviene", señaló Bustamante, en entrevista con la AFP.

El realizador de 42 años presentó dos filmes en la sección Horizontes Latinos: "Temblores", en liza por el premio a mejor película latinoamericana, y "La Llorona", proyectado este viernes fuera de competencia para clausurar la categoría.

El primero aborda la represión social a los homosexuales en Guatemala, mientras que el segundo carga contra la impunidad en los juicios a militares por crímenes durante los 36 años de guerra civil, que dejaron 200 mil muertos y desaparecidos, sobre todo en comunidades indígenas, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

La buena salud del cine guatemalteco quedó confirmada con la presencia de otro filme del país en Horizontes Latinos, "Nuestras madres", de César Díaz.

Esta película, sobre la búsqueda de desaparecidos en las masacres de poblaciones mayas, alcanzó su propia hazaña en Cannes, alzándose con la Cámara de Oro a la mejor ópera prima.

El hecho de que las tres películas aborden espinosos temas responde a que se está empezando a perder el miedo "que todavía prevalece en nuestra sociedad", a más de 20 años de culminado el conflicto, en 1996, dijo Bustamante.

"No es normal que tengamos estos problemas no resueltos, y que seamos tan discriminadores y seamos tan impunes, eso no es normal. Como ninguna entidad de poder se está ocupando de eso, (…) lo hace la cultura", explicó.