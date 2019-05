"Nuestras madres" gana premio a la mejor 'ópera prima' en Cannes

La película guatemalteca "Nuestras madres", del director César Díaz, hizo historia este sábado al ser premiada con la Cámara de Oro del Festival de Cannes, que recompensa a la mejor 'ópera prima'.

La cinta, la primera que presenta Guatemala en el mayor certamen de cine del mundo, se centra en la búsqueda de los desaparecidos en las masacres de poblaciones mayas.

The Caméra d’or award goes to…#NuestrasMadres by César Díaz #Cannes2019 #Awards pic.twitter.com/W42qhPE20U

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2019