Ashley Graham enciende las redes al aparecer sin sostén en una piscina

Ashley Graham sabe cómo disfrutar el verano y encender a sus miles de fanáticos, pues la reciente foto que publicó en Instagram llamó la atención de muchos.

La sensual modelo plus size se dejó ver en la piscina en topless y arrebató los suspiros de miles.

Desde que saltó a la fama, ella a defendido la autoestima, inclusión y empoderamiento femenino. Su aparición en revistas como Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour y Elle, la llevaron a ser una de las modelos más cotizadas.

Desde su irrupción en el mundo de la moda, ha abierto el camino para otras modelos que desafían los falsos estándares de belleza.

Nacida en Nebraska, en Estados Unidos, la influyente mujer tiene acostumbrados a sus millones de seguidores a fotos sensuales que arrebatan el aliento.

El fenómeno #AshleyGraham: las modelos con curvas tienen cada vez más éxito en el mundo de la moda y la fotografía, especialmente en un año donde la inclusión se ha tomado como una de las grandes causas.

Para comprobar que el éxito de las “chicas curvy“ crece día a día, basta ver la cantidad de modelos XXL que participaron en la pasarela del Miami Fashion Week hace algunos meses.

Congratulations to Tabria Majors (@tabriamajors ) on becoming the first African American plus size mode to be featured in Sports Illustrated 👏🏾👏🏾. We had the honor of seeing you at the recent Miami Fashion Week and it is amazing see you continuously grow. pic.twitter.com/6TnrcSRkkV

— Allsnap Media (@allsnapmedia) February 23, 2018