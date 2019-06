Señalan que Atala Sarmiento deja ver su ropa interior en diminuto vestido

Ahora que Atala Sarmiento se quedó sin trabajó, está ocupando su tiempo libre compartiendo en sus redes sociales algunos recuerdos.

La presentadora dispuso recordar viejos tiempos, como cuando trabajó en TV Azteca y fue muy famosa.

En su cuenta de Instagram ella subió una fotografía de hace unos años en donde lucía un ajustado vestido que dejó ver su ropa interior.

Sin embargo, la imagen es del día que bailó mambo en un programa de televisión hace un tiempo.

"#tbt Yo una vez que bailé mambo. Y es que, a veces, lo único que quiero es BAILAR 💃🏼 #quevivalavida #asísí", escribió.

Como era de esperarse, de inmediato la foto causó sensación, pues hace mucho no se veía a Atala así de atrevida.

"¡Woooow guapa como siempre ! 😍😍😍"

"Primera vez que te veo los calzones"

"¡Te veías super bien! 👌"

"Pasa la receta estás super delgada 😱😱"

"Creo que se se te ve parte de tu ropa interior"

Jamás volverá

La presentadora cerró cualquier posibilidad de regresar al programa "Ventaneando", de Azteca, del que salió en medio de una polémica el año pasado.

Ella publicó hace unos días en Instagram una fotografía para dar cuenta del último día de transmisiones de Intrusos, programa de espectáculos de Televisa al que se integró hace unos meses.

Algunos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, pero también le preguntaban si habría opción de volver al programa comandado por Pati Chapoy.

"No puedo volver al lugar en el que me han hecho pedazos por más de un año y donde no soy querida. Jamás volveré".

En marzo del año pasado comenzaron a surgir versiones de que saldría de Ventaneando. La tensión se hizo evidente en el programa de Azteca, pues durante una emisión el resto de los conductores apenas interactuaron con ella.

Mientras ella dijo en Twitter que era una realidad que no le estaban haciendo caso y decidió que ya no podía continuar en el vespertino. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato.