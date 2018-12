Paola Chuc lanza en “Ventaneando” su nueva propuesta musical

Hace unas semanas, Paola Chuc se coronó como la ganadora del primer lugar de “La Academia” de este año.

Además de recibir dinero en efectivo, la guatemalteca logró un importante contrato con la disquera internacional "Warner Music".

Muy emocionada, Chuc ha dado a conocer algunos avances de lo que será su primera canción por medio de las redes sociales.

Fue ayer, cuando la guatemalteca presentó por primera vez “Complicado”, tema que será lanzado de manera oficial el 7 de diciembre.

Sus fanáticos han catalogado el tema como algo excepcional. “No puedo creer que esté pasando esto. Mi mamá está muy emocionada, aún no se la cree igual que yo”, afirmó durante la entrevista en el programa “Ventaneando”.

Asimismo, la artista afirmó que “Complicado” la ha tenido muy ocupada. “Todo lo que me ha llegado es pura bendición, me tomó por sorpresa. Cuando me dijeron cuál era mi tema, no me lo podía creer”, resaltó Chuc.

La entrevista

Paty Chapoy cuestionó a Paola sobre qué era lo que quiere ahora como cantante, a lo que Chuc contestó: “Yo me visualizó disfrutando lo que amo, el éxito es amar lo que estás haciendo”.

Además, adelantó que dentro de sus planes tiene contemplado lanzar un tema más tropical. Asimismo, confirmó que se irá a vivir a México para poder continuar con su carrera musical.

“Me vendré a vivir a México. Estamos en pláticas con Katheryn para vivir juntas”, resaltó en “Ventaneando”.

La artista también fue cuestionada por su apellido. “El apellido Chuc es de origen maya. Mi segundo apellido es Del Cid”, puntualizó Paola Chuc.

El tema “Complicado” saldrá al mercado bajo el sello musical “Warner Music”.