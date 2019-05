FOTO. Will Smith se molesta en plena alfombra por el mini atuendo de su hija

La nueva versión en acción real del clásico de Disney, Aladdin, se estreno este martes en Los Ángeles, ahí pudimos ver a Will Smith junto a su familia.

El querido actor interpreta al enérgico Genio de la lámpara, papel que interpretó Robin Williams en la versión animada.

Además del actor, también vimos a Naomi Scott, la nueva princesa Jasmine, posó acompañada de Mena Massoud, que será el protagonista en la cinta dirigida por Guy Ritchie.

En la premier se dejaron ver también Zayn Malik y Zhavia Ward, cuyo dúo podrá escucharse en los créditos de la película.

Todas las miradas estuvieron centralizadas en Smith, al parecer le concedieron tres deseos porque irradiaba felicidad. Se le veía especialmente ilusionado, y es que estuvo rodeado de personas muy queridas para él.

El "príncipe de Bel Air" llegó acompañado de su esposa Jada Pinkett, y sus tres hijos, Trey, Jaden y Willow.

Fue la joven y su famoso papá quienes acapararon la atención, pues él bromeó intentando taparle las impresionantes piernas que lució su pequeña, como un gesto sobre protector.

Su gesto se hizo viral en las redes sociales y los fans no dudaron en aplaudirlo, por mostrar el amor que siente por sus hijos.

¿Qué sería de 'Aladdin' sin las canciones que conforman su banda sonora?

