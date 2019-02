Lady Gaga, Jennifer López, Jada Pinkett, Michelle Obama y su mensaje en los Grammy

Alicia Keys comenzó con su discurso de bienvenida a los Grammy 2019 afirmando que la música "es el lenguaje universal". Una frase que causó los aplausos de los asistentes. "¿Pensaban que estaría aquí sola?".

Luego, la anfitriona de la premios de esta noche llamó al escenario a cuatro “amigas” para que dieran un mensaje especial.

Jennifer López, Michelle Obama, Lady Gaga juntas y Jada Pinkett Smith en los premios Grammy provocan euforia al aparecer en la gala y enviar un mensaje para la humanidad hablando del significado de la música para la vida.

La exPrimera Dama de Estados Unidos apareció de repente provocando que los asistentes la ovacionaran y se pusieran de pie, asombrados por su repentina aparición.

Sus palabras llenaron de aliento a los presentes "la música siempre me ha ayudado a decir mi historia. Ya sea que nos guste el country o el rap o el rock, la música nos ayuda a compartir nuestra dignidad y tristezas, nuestras esperanzas y alegrías".

Ella se ha convertido es una de las mujeres más respetadas en el mundo y una posible candidata a la presidencia de Estados Unidos.

.@MichelleObama makes a surprise appearance at the #GRAMMYs: "Whether we like country or rap or rock, music helps us share ourselves: our dignity and sorrows, our hopes and joys. It allows us to hear one another, to invite each other in" https://t.co/pEHw6h7hdE pic.twitter.com/AE9y2PG6Wy

— Hollywood Reporter (@THR) February 11, 2019