Belinda borra sus fotos con Criss Angel y este responde con un misterioso mensaje

Los “belifans” se percataron de que Belinda había eliminado todas las fotografías y tuits publicados en sus redes sociales que tenían que ver con Criss Angel.

Para sus seguidores, esta es una muestra más que se suma a la larga lista de evidencias de que la pareja terminó la relación hace ya un tiempo.

Desde que se filtró una supuesta conversación de WhatsApp entre la mexicana y una de sus mejores amigas donde confiesa que el ilusionista le fue infiel, se rumora que ya no están juntos.

A decir de medios internacionales, el mago le fue infiel a la cantante durante su estadía en Argentina.

Principalmente se había dicho que Criss Angel la traicionó con dos de sus bailarinas en el show que presenta en Las Vegas.

Pero ahora se dice que tuvo una noche de pasión con una modelo en Buenos Aires.

Se trata de Karina Jelinek, quien compartió en sus redes sociales una imagen junto al ilusionista mientras se abrazan para la foto.

La misma mujer ha sido vinculada a Cristian Castro y Luis Miguel en ocasiones pasada.

Mientras tanto, el ilusionista respondió a un tuit del programa de TV Azteca “Ventaneando” donde aseguraban el rompimiento de la pareja tras la supuesta infidelidad.

“La verdad los hará libres! Como magia, esta historia desaparecerá”, añadió.

Sin embargo, no dijo si se refería a que “engañó” a Belinda o sobre si terminaron su relación.

Really? 😂 I know YOU CAN'T back up any of ur allegations! They DON'T exist👊In my attorneys hands… #FakeNews 💩More to come🔥

— Criss Angel (@CrissAngel) September 5, 2017