Belinda desata críticas por un “detalle oculto” en su atuendo

Belinda volvió a causar controversia en las redes sociales por una fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

La cantante publicó una imagen donde tiene un look muy fashion. A simple vista, la foto no tiene nada que pueda causar burlas hacia la mexicana.

Sin embargo, algunos de los seguidores se percataron del accesorio que Belinda lleva entre sus brazos, el cual podría ser de piel de animal.

“Enamorada de Cartier”, escribió la artista junto a la publicación para promocionar la reconocida marca sin mencionar si el accesorio que lucía era de piel real o sintética.

In LOVE with @Cartier #LovedeCartier https://goo.gl/RK59Na A post shared by Beli (@belindapop) on Sep 1, 2017 at 4:11pm PDT

El polémico detalle

Este detalle fue el que causó severas críticas entre los seguidores, que en su mayoría la acusaban de dejarse usar por grandes marcas y de apoyar la crueldad animal.

“Las estrellas deberían estar para dar el ejemplo y Ser revolucionarias no borregos de marcas!!!”, “NO a las pieles, NO al maltrato animal. Que decepción”, “Por favor no lo hagas no uses pieles, no fomentes ni apoyes esa practica cruel y despiadada” y “Espero que ese abrigo sea sintético” son algunos de los comentarios que dejaron los fans enfurecidos.

Mientras tanto, otro grupo de fieles seguidores se dieron a la tarea de investigar si se trataba de piel de animal o piel sintética, aclarando que el mismo estilista había asegurado que no era real: “El stylist de Belinda dijo en su Instagram que NO es piel, es un fur FAKE”, “Ya el Stylist que hizo esta sesión aclaro que no es piel”.