Fans señalan más pruebas de que Belinda y Criss Angel terminaron su relación

A principios de agosto se rumoraba que Belinda y Criss Angel habían decidido separarse después de que se filtrara una supuesta conversación donde la cantante aseguró que su novio le era infiel.

Aunque la mexicana desmintió que la conversación fuera suya, nunca negó su situación con el ilusionista. Únicamente se refirió a la situación como:

“Quiero aclarar que lo que dicen de Criss Angel no es verdad, quieren dañar su integridad la cual defiendo también”.

Ahora, los fans de la artista aseguran haber encontrado más pruebas de que la pareja terminó su relación.

Recientemente, Belinda cumplió 28 años y entre la gran celebración, el gran ausente fue el mago.

Anteriormente, Criss Angel derrochaba su amor por la cantante en todas sus redes sociales, pero ahora ha mantenido el silencio.

El último tuit que publicó respecto a su novia fue el pasado 20 de julio, cuando celebrara su estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood, e hizo mención que la mexicana fue lo único que faltó para que el momento fuera perfecto.

Incluso, la revista Quién afirmó que las estrellas se habían dejado de seguir mutuamente en Twitter, confirmando su separación.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la situación en la que se encuentra su relación.

La supuesta infidelidad

El portal Basta! publicó la supuesta conversación que sostuvo Belinda con su mejor amiga, Giovanna Paniagua.

“Pues sí, ya no andamos, después de que pasó que no quiso formalizar, por… pues mejor sí. Aparte de que se revolcaba con sus bailarinas del show”, señala supuestamente Belinda en el chat revelado por hackers.

Esta conversación se habría llevado a cabo el pasado 20 de julio, después de haber regresado de Las Vegas donde estuvo trabajando en el desierto de Nevada para grabar su nuevo video junto a Steve Aoki.

Además, la actriz también “mencionó” que su mamá no estaba de acuerdo con la relación, a lo que Giovanna le respondió: “Menos mal que no te aventaste a tener ese bebé con aquel. Mejor así, ya ves que tiene uno y no le hace caso”.