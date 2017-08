Belinda rompe el silencio y habla de la “infidelidad” de Criss Angel

Hace unos días circulaba en redes sociales una supuesta conversación que Belinda tuvo con una de sus mejores amigas por Whatsapp.

En el chat, la cantante confesó que había terminado su relación con Criss Angel ya que este no se había querido comprometer.

Además, reveló que el ilusionista “le había sido infiel” con sus bailarinas del show que tiene en Las Vegas.

Ante el gran escándalo que provocó la noticia, la mexicana se vio en la necesidad de hablar sobre el tema.

“La conversación que recientemente un medio publicó de manera irresponsable no solo NO proviene de mi línea telefónica, es falsa”, se puede leer en un tuit que publicó la actriz.

Momentos después, Belinda volvió a usar su cuenta oficial de Twitter para defender a Criss Angel: “Quieren dañar su integridad la cual defiendo también”.

Quiero aclarar que lo que dicen de @CrissAngel no es verdad, quieren dañar su integridad la cual defiendo también. — Belinda (@belindapop) August 2, 2017

¿Qué decía el chat?

El portal Basta! publicó la supuesta conversación que sostuvo Belinda con su mejor amiga, Giovanna Paniagua.

“Pues sí, ya no andamos, después de que pasó que no quiso formalizar, por… pues mejor sí. Aparte de que se revolcaba con sus bailarinas del show”, señala supuestamente Belinda en el chat revelado por hackers.

Esta conversación se habría llevado a cabo el pasado 20 de julio, después de haber regresado de Las Vegas donde estuvo trabajando en el desierto de Nevada para grabar su nuevo video junto a Steve Aoki.

Además, la actriz también “mencionó” que su mamá no estaba de acuerdo con la relación, a lo que Giovanna le respondió: “Menos mal que no te aventaste a tener ese bebé con aquel. Mejor así, ya ves que tiene uno y no le hace caso”.