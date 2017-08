Filtran supuesta conversación que comprobaría que Criss Angel le fue infiel a Belinda

El portal Basta! publicó una supuesta conversación que mantuvo Belinda con su mejor amiga, Giovanna Paniagua, donde le confesó haber terminado con Criss Angel por una infidelidad.

Esta conversación se habría llevado a cabo el pasado 20 de julio, después de haber regresado de Las Vegas donde estuvo trabajando en el desierto de Nevada para grabar su nuevo video junto a Steve Aoki.

Además, la cantante confesó que su mamá no estaba de acuerdo con la relación que mantenía con el ilusionista:

Ante todo esto, su amiga respondió: “Menos mal que no te aventaste a tener ese bebé con aquel. Mejor así, ya ves que tiene uno y no le hace caso”.

Momentos después, la mexicana le pide a Giovanna con letras mayúsculas “BORRA TODO”.

Aunque esta es una supuesta filtración realizada por unos hackers, Belinda no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

Sin embargo, en su cuenta oficial de Twitter, el pasado 21 de julio la mexicana envió un mensaje de amor a Criss Angel felicitándolo por haber recibido una estrella en el Paseo de la Fama, en Los Ángeles:

“Mereces esto más que nadie. Siempre estaré muy orgullosa de ti! Felicitaciones!”.

You deserve this more than anyone else! I'm always very proud of you! congratulations!!! ❤️️❤️️ https://t.co/eEbLjHl5Qm

