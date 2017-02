Se filtran imágenes del nuevo video de Camila Cabello junto a Pitbull y J Balvin

Mucho se ha especulado sobre la carrera como solista de Camila Cabello desde su salida de Fifth Harmony.

En redes sociales se filtró un audio que se rumoraba, podría ser el primer sencillo de la cantante.

Pero ahora, circula un clip donde aparece grabando imágenes para un video junto a Pitbull y J Balvin.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la canción, pero podría llamarse “Hey mama” ya que el colombiano compartió una imagen con esta frase.

A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Feb 18, 2017 at 6:53pm PST

Este tema musical es un regreso a sus raíces latinas y es un homenaje a Cuba, de donde provienen dos de los protagonistas del tema.

El fin de semana, los artistas estuvieron filmando el video en una locación de Miami que fue utilizada para recrear La Habana.

A post shared by Camila Cabello (@camila_cabello) on Feb 17, 2017 at 7:49pm PST

En el clip filtrado se puede ver a Cabello moviendo sus caderas muy sensualmente en un atuendo blanco junto al colombiano.

Camila and @JBALVIN on set for the music video (via groovemanmusic on Instagram) #2 pic.twitter.com/fupohXG9nW

— Camila Cabello News (@CCabelloNews) February 18, 2017