FOTOS. Así lucía J Balvin cuando sufría de sobrepeso

En la vida lo único imposible, es lo que no has intentado. Y hoy, puedo decir que soy un testimonio, que da Fe de que la única competencia que tenemos es con nosotros mismos. He querido, he fracasado, he tenido éxito pero sobretodo, he aprendido que el peor error es dejar de intentar. Querer es poder! #TBT

A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Aug 21, 2014 at 3:30pm PDT