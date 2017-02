Miss Venezuela arremete en contra de Miss Universo y asegura que con Trump “ganaba la mejor”

Parece ser que la última edición de Miss Universo ha sido una de las más polémicas hasta el momento. Desde la curvilínea Miss Canadá hasta el escándalo sobre la supuesta homosexualidad de la ganadora del certamen.

Y ahora, Miss Venezuela continúa dando de qué hablar después de no haber logrado clasificar entre las primeras 13 finalistas.

Mariam Habach, representante del país, indicó que la época de Trump era “perfecta, porque ganaba la mejor”:

“No estoy de acuerdo (con estos cambios) porque yo estoy acostumbrada a un Miss Universo de belleza, de show, de traje de baño, de mejor cuerpo. Obviamente las mujeres necesitamos ser muy inteligentes, no quiere decir que somos brutas, porque para llegar allí se necesita un equilibrio entre mente y cuerpo”.

Durante declaraciones a un programa del canal privado Venevisión, la modelo aseguró que es “muy buena perdedora”.

Además, habló sobre los comentarios de algunas compañeras que la tachaban de la “villana del concurso”: “Yo soy una mujer muy realista y no puedo ir en contra de la corriente. Sé que no soy perfecta, sé que mi carácter es un poquito fuerte. Si yo no hubiese quedado en el Top 3, si hubiese respondido mal, si me hubiese caído o si fuera por mi carácter, porque sé que es mi punto débil.

Pero estoy muy orgullosa porque no fueron ninguna de las tres. Porque yo sé que hice un trabajo excepcional: durante un año y medio me preparé, creé un team de muy buenas compañeras. Hay mucha gente que cree que no gané por mi carácter o por el vestido de Perú (Valeria Piazza). Yo no recuerdo haberle pisado el vestido a Perú, no sé en qué momento ella grabó ese video, yo ni me entero. El pellizco de Miss Colombia, solo es un ‘pellizco’”.

Una de mis partes favoritas en la preliminar😍❤ A photo posted by Mariam Habach Santucci (@mariamhabach) on Jan 28, 2017 at 2:03pm PST

Finalmente, la hermosa joven de 21 años de edad aseguró que lloró mucho después de haber finalizado el certamen. Esto debido a que esperaba entrar en el top 3, pero no logró clasificar siquiera a la primera ronda.

Además, comentó que nunca logró conocer bien a Miss Francia, pero que si ganó es porque ella se lo merecía.