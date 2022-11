Dinamarca quiere irse de la FIFA por el rechazo al brazalete arcoíris

Si el máximo organismo mundial no cambia su negativa a permitir la exhibición del brazalete One Love, Dinamarca podría tomar esta medida radical.

Publicidad

Las posibles sanciones deportivas impuestas por la FIFA echaron para atrás a Inglaterra, Países Bajos, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca, que no vestirán el brazalete multicolor que pretende destacar las injusticias que se viven en Catar, especialmente en el movimiento LGTBI, durante el Mundial.

Sin embargo, el malestar es tal entre esas federaciones que estaban dispuestas a asumir multas económicas, pero no deportivas, que algunas de ellas se plantean abandonar la FIFA, según informa The Athletic. El medio de comunicación anglosajón afirma que ya hay conversaciones en marcha, donde Dinamarca lleva la batuta.

Una noticia que llega en medio de una semana marcada por las fuertes críticas desde la Federación danesa. Este miércoles, el CEO de la Federación danesa, Jakob Jensen, reveló que “la tarjeta amarilla hubiese sido la mínima sanción que hubiese afrontado el capitán del equipo, Simon Kjaer”. En este sentido, el presidente danés apuntó que, “el 21 de noviembre, Inglaterra pidió una reunión de emergencia con la FIFA. La FIFA explicó que, como mínimo, habría una tarjeta amarilla, sin especificar más sanciones”.

Télam | Dinamarca podría irse de la FIFA por la prohibición de usar el brazalete "One Love" https://t.co/4vcGMwjWz1 pic.twitter.com/CBawe2GLOD — Portal Diario (@PortalDiarioAR) November 23, 2022

En este sentido, Jensen explicó que “ha habido conversaciones sobre si hay una base legal para enseñar tarjeta amarilla por portar el brazalete, pero esto es lo que hay”. La Federación danesa está enfurecida. “No es una decisión que se haya tomado ahora. Hace tiempo que lo tenemos claro. Lo hemos estado discutiendo en la región nórdica desde agosto”, dijo Möller.

Dinamarca analiza su postura

“Lo hemos vuelto a pensar ahora. Me imagino que puede haber desafíos si Dinamarca se va sola. Tenemos que pensar en la cuestión de cómo restaurar la confianza en la FIFA. Debemos evaluar lo que ha sucedido y luego debemos crear una estrategia, también con nuestros colegas nórdicos”, agregaron los representantes nórdicos.

Hace pocos días, el CEO de la selección y exjugador del Real Oviedo, Peter Möller, cargó duramente contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su discurso en la previa del torneo y la responsabilidad de la FIFA. “Cuando vi ayer al presidente de la FIFA me quedé impactado. Y en ese momento también me dio vergüenza ser parte de este torneo. Sus palabras fueron vergonzosas. Este es el hombre que da forma a la imagen del fútbol y que debería mostrar lo que el fútbol puede hacer”, afirmó el directivo. Dinamarca no apoyará a Infantino en las próximas elecciones de la FIFA.

Uefa tratando de dar un paso adelante.

Alemania protesta y Dinamarca quiere salir de Fifa… pic.twitter.com/spUxwUrxAn — Kes VC (@kesvega19) November 23, 2022

El exjugador del Real Oviedo, aseguró que la FIFA no tiene un interés serio en un debate sobre las condiciones en Qatar y que, después de su experiencia con este Mundial, está “un poco preocupado por el futuro de la federación y del fútbol en general”, ya que cada vez más aficionados se están alejando del deporte. Möller tampoco cree que organizar el Mundial en Qatar suponga una diferencia duradera en la situación de los derechos humanos y laborales en el país.

“¿Crees que la Copa del Mundo ha mejorado las cosas en Brasil? ¿Crees que han mejorado un poco en Sudáfrica? Veamos qué pasa en Qatar cuando el centro de atención ya no esté en este país. No estoy convencido”, agregó.

(Visited 85 times, 85 visits today)

Publicidad