¡Verstappen no se detiene! El neerlandés conquista el GP de Bélgica

Destacada temporada de Red Bull que tiene a Max Verstappen como líder en la general y en segundo lugar al mexicano Sergio Pérez.

Como si fuera de otro planeta, el líder del Mundial de Fórmula 1 Max Verstappen conquistó con facilidad el Gran Premio de Bélgica este domingo en Spa-Francorchamps, a pesar de haber partido desde un lejano 14º puesto en la parrilla de salida.

Tras ver el semáforo en verde desde una 7ª línea después de una sanción por cambio de motor, Verstappen dio un recital para llevar a su Red Bull al primer cajón del podio, una posición a la que cada vez está más acostumbrado.

Great day for the whole team! We suffered with a bad start, but we managed to recover for a great team result! Now up to Netherlands. #BelgianGP

¡Gran día para el equipo!

Sufrimos con una mala arrancada, pero recuperamos un buen resultado para el equipo. Ahora a Holanda 👊🏻 pic.twitter.com/vXXVMdxJtM

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 28, 2022