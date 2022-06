Fiscalía suiza pide un año y ocho meses de prisión contra Michel Platini y Joseph Blatter

Los exfuncionarios son acusados ​​de fraude y otros delitos por los fiscales suizos después de una investigación de seis años sobre un controvertido pago de 2 millones de dólares.

La fiscalía suiza solicitó este miércoles un año y ocho meses de prisión en suspenso contra el exfutbolista Michel Platini y el expresidente de la FIFA Sepp Blatter, acusándolos de haber estafado a la instancia del fútbol al obtener el francés un pago sin justificar de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros).

El Tribunal penal federal de Bellinzona anunciará el 8 de julio su decisión sobre este caso que acabó con las carreras de ambos dirigentes, y por el que se exponen teóricamente hasta a cinco años de prisión.

El fiscal Thomas Hildbrand no reclamó una pena de prisión en firme contra el exjugador francés de 66 años y el suizo de 86 años.

Durante más de cuatro horas y media se dedicó a desmontar la tesis de un “contrato oral” cerrado entre los dos hombres por un trabajo de asesoría realizado por Platini entre 1998 y 2002.

Blatter y Platini firmaron un acuerdo escrito en agosto de 1999, que estipulaba 300.000 francos suizos anuales pagados por la FIFA. Pero aseguraron haberse puesto de acuerdo para el pago de 700.000 francos suizos anuales más cuando las finanzas de la organización lo permitieran.

Platini, convertido mientras en presidente de la UEFA, presentó una factura de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros) a comienzos de 2011, firmada por Sepp Blatter y presentada a la FIFA como un salario pendiente de pago.

Acordar esas sumas sin dejar rastro escrito, sin testigos y sin nunca provisionarlas en las cuentas es “contrario a los usos comerciales” y a las costumbres de la FIFA, insistió Thomas Hildbrand.

Iniciado el miércoles pasado, el proceso deberá proseguir hasta el 22 de junio, con los alegatos de la FIFA -parte civil- y de las defensas.

