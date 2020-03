"Hay que salir a buscarlos", "el Pescado" sobre jugadores nacionales

En las últimas semanas en redes sociales se ha estado hablando sobre el tema de la naturalización de jugadores extranjeros y así utilizarlos para la Selección Nacional.

Esto ha generado un sinfín de comentarios, pues hay quienes están de acuerdo con dicha opción, mientras que otros no lo ven viable.

El excapitán de la Bicolor, Carlos "el Pescadito" Ruiz se refirió al mencionado tema en su cuenta de Twitter.

Continúo diciendo que "en Guatemala existe un gran potencial, pero hay que salir a buscarlos, no he visto ningún extranjero que sea la solución".

Leo la EXIGENCIA en algunos medios deportivos en GT la necesidad de nacionalizar jugadores para hacerlos parte de la selección de fútbol. NO CHINGUEN, en GT existe un gran potencial hay que salir a BUSCARLOS A TODA GT. No he visto un solo extrajero en GT que sea la solución.

