VIDEO. Carlos "el pescadito" Ruiz y Juan Carlos Plata mandan su apoyo a Municipal

View this post on Instagram

Sin duda naci amando el futbol, heredé los colores 🔴🔵 gracias a don Amilcar Godinez. Hay cosas que tienen que trascender generaciones. Muchos éxitos para mis @rojos_municipal y para @soyantiguagfc Espero de corazón que sea un gran espectáculo futbolistico por el bien del fútbol Guatemalteco 🙏🏽 #futbolguatemalteco #municipal #antigua #rojos #panzasverdes #guatemala #doroteoguamuchflores