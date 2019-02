Con triplete de Agüero, el City arrolla al Chelsea y retoma el liderato de la Premier

El argentino Sergio “Kun” Agüero volvió a ser la gran figura para el Manchester City este domingo, anotando su segundo triplete consecutivo de la temporada y guiando a su equipo a una aplastante victoria por 6-0 sobre el Chelsea.

Los “Citizens” de Pep Guardiola le pasaron por encima al conjunto dirigido por Maurizzio Sarri gracias al hat-trick del ariete albiceleste y a un doblete del inglés Raheem Sterling. Anotó también el alemán İlkay Gündoğan (25'), completando así la media docena de goles.

En el Etihad Stadium el vigente campeón protagonizó una exhibición ofensiva en la que brilló especialmente Agüero.

"Pressure does not exist, all we can do is play like a team. If we don’t win, we’ll try again next season. I demand the players do their best" – Pep Guardiola#MCICHE pic.twitter.com/I9QjLgQkq1

