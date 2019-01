Guardiola no se esconde y envía un duro mensaje al nuevo fichaje del Madrid

Dos días después de que se confirmara el fichaje de Brahim Díaz por el Real Madrid, el entrenador español Pep Guardiola valoró la salida de su compatriota rumbo al club blanco.

El técnico del Manchester City, ahora exclub del mediocentro malagueño, fue claro al decir que no tiene sitio en su equipo para jugadores que no quieran estar en él.

“No quiero jugadores que no quieran estar aquí”, opinó Guardiola, citado por el diario AS.

“Actuamos con Brahim igual que con Phil (Foden) y con Jadon (Sancho). Son jugadores importantes por los que nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero solo Phil decidió quedarse”, dijo.

Pep: "Con cuatro competiciones, todos participan, jugamos cada tres o cuatro días, los necesitamos a todos.

No quiero jugadores que no quieren estar aquí. Si no están contentos… si quieres quedarte es porque quieres quedarte".#MCFCEspañol

