El Manchester City golea al Rotherham y avanza en la FA Cup

Con esta goleada el Manchester City se une al Manchester United, Tottenham, Chelsea y Arsenal, que ya habían sellado el pase a la cuarta ronda.

Y fueron Raheem Sterling (12), Phil Foden 43, Semi Ajayi (45, en contra), quienes anotaron en la primera mitad.

Mientras que Gabriel Jesus (53), Riyad Mahrez (73), Nicolás Otamendi (78) y Leroy Sane (85) marcaron en la segunda parte.

Good match and big win guys 🙌🏻 It is always a pleasure to help the team with a goal☝🏻👉🏻 together we reached the 4th round #FACup pic.twitter.com/I3lQLm3Vry

— Nicolas Otamendi (@Notamendi30) January 6, 2019