Cristiano, Messi y Modrić, entre los nominados al Balón de Oro

La revista France Football dio a conocer este lunes los 30 futbolistas a ser considerados para la votación al Balón de Oro, premio que será entregado el próximo 3 de diciembre.

El portugués Cristiano Ronaldo, envuelto recientemente en un escándalo por las acusaciones de abuso sexual en su contra; el argentino Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor jugador en la actualidad, el croata Luka Modrić, ganador del premio The Best al Mejor Jugador de la UEFA; el brasileño Neymar, estrella del París Saint-Germain (PSG), y el francés Antoine Griezmann, goleador del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la selección gala, destacan entre los nominados.

Los otros jugadores latinoamericanos que aparecen entre la treintena de candidatos son el argentino Sergio Agüero (Manchester City); los brasileños Alisson Becker, Roberto Firmino (Liverpool) y Marcelo (Real Madrid); y los uruguayos Diego Godín (Atlético) y Edinson Cavani (PSG).

La lista la completan los siguientes futbolistas:

🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj

— #ballondor (@francefootball) October 8, 2018