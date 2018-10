Neymar brilla con el PSG ante una deslucida Estrella Roja

El PSG sumó este miércoles sus primeros puntos en esta edición de la Champions al aplastar al Estrella Roja de Belgrado (6-1) en una gran actuación de Neymar.

El brasileño, con dos goles (20, 22), el uruguayo Edinson Cavani (37) y el argentino Ángel Di María (41) dieron por zanjado el partido antes del descanso.

Kylian Mbappé se apuntó a la fiesta en el minuto 70, y el alemán Marko Marin (74) anotó el del honor de los serbios antes de que Neymar firmase la tripleta (81).

El PSG lidera con 3 puntos la llave C, a la espera del Nápoles-Liverpool que cerrará la segunda fecha. Nada mejor que una goleada para tratar de dejar atrás la dolorosa derrota en Anfield en la primera fecha (3-2).

Neymar abrió la cuenta con un libre directo magistralmente ejecutado al que siguió casi sin tiempo de digestión para el Estrella Roja un nuevo gol de un Ney que culminó una buena pared en el área con Mbappé.

Neymar pudo haberse ido al descanso con tres goles en su haber si no hubiera desperdiciado otro libre directo, por encima del arco, y una nueva ocasión ante un sobrepasado arquero canadiense Milan Borjan.

Pero fueron sus compañeros sudamericanos los que anotaron antes de la pausa. Di María aprovechando en el corazón del área un servicio con el exterior del lateral belga Thomas Meunier, y Cavani con un hábil recorte para anotar después de que el balón tocase en un defensor.

Después de su tercer gol, de otro lanzamiento de falta aún más estético que el primero, Tuchel sustituyó al brasileño, retirado entre la ovación de un Parque de los Príncipes con uno de los fondos cerrado al público.

