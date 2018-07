Aseguran que Isco le ha ganado la partida a Eden Hazard en el Real Madrid

A great way to end the season! Buzzing to win the FA Cup! Thank you everyone, let’s enjoy this feeling!! #chelseafc Merveilleuse façon de finir la saison! Heureux d'avoir gagné la FA Cup, merci à tous! 💪🏻🏆 #CFC

