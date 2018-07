Sitio de contenidos para adultos hace una burla contra Neymar y se vuelve viral

En un nuevo fracaso que se agrega a su historia reciente, la Selección de Brasil perdió este viernes 1-2 ante Bélgica y quedó fuera en los octavos de final del Mundial, lo que desde el día de la eliminación ha generado muchas críticas.

Por si esto fuera poco, Neymar, el jugador que estaba llamado a ser el líder del equipo de Tite en la Copa del Mundo, estuvo muy por debajo del nivel esperado y fue criticado duramente por las reiteradas veces que exageró una falta recibida.

El crack brasileño, que juega en el Paris Saint-Germain, ha recibido críticas de sus rivales, en especial de los jugadores mexicanos tras su enfrentamiento en los octavos de final.

Sus redes sociales se han llenado de mensajes de todo tipo. Entre ellos hay una publicación de un sitio para adultos que se hizo viral donde se burlan de “Ney”.

Esta web de contenido para adultos, ha vuelto chiste las simulaciones de Neymar publicando un montaje donde hace una recopilación de tres caídas del brasileño y que han motivado para darle un nuevo nombre a sus categorías: “Simulación, humillación pública y llanto”.

Dicho tuit causó mucho furor entre los internautas y ya cuenta con más de 16 mil retuits y 26 mil “me gusta”.

Pornhub anteriormente ya ha dedicado publicaciones a otras figuras de la Copa del Mundo, como el uruguayo Luis Suárez; el centrocampista Luka Modric o el portero inglés Jordan Pickford.

