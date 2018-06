Bochini y el momento de Argentina en Rusia 2018: “La responsabilidad es total del DT”

Los días más difíciles a cargo de la Selección de Argentina vive Jorge Sampaoli. A los malos resultados obtenidos en el Mundial Rusia 2018, se suman constantes trascendidos sobre el mal ambiente en el plantel de la “Albiceleste”, fuertes reproches desde los medios de comunicación y duros cuestionamientos por parte de históricos del fútbol allende los Andes.

A referentes de la talla de Diego Maradona y Osvaldo Ardiles, ambos campeones del mundo con la selección transandina, se suma otro que alcanzó el título planetario con el combinado de nuestro vecino país: Ricardo Bochini.

“La responsabilidad es total del entrenador, no tiene equipo ni juego definido. Los jugadores no se pueden adaptar al estilo que él quiere, porque no es claro con sus decisiones”, reclama el “Bocha” en conversación con El Gráfico Chile.

Jorge Sampaoli. Foto: AFP

“Con Islandia salió con línea de cuatro y ante Croacia, de tres, que no le resultó. El cambio fue para peor”, insiste el máximo ídolo de Independiente, al cuestionar las constantes modificaciones del casildense.

“Todavía no ha puesto un equipo que se perfile como el definitivo, cambia mucho y sus cambios no se comprenden”.

A modo de ejemplo, el campeón en México 1986 sostiene que “es cosa de ver el caso de Enzo Pérez, que estaba fuera de la lista del Mundial, lo llamó de emergencia y luego lo pone de titular, solo un par de días después de que estaba de vacaciones”.

El ídolo de infancia de Diego Maradona va más allá y sobre Sampaoli expresa que “no sé si era el técnico indicado. Tenía méritos, como otros, sobre todo por su buena campaña con Chile tanto en la Copa América como en el Mundial, pero allá agarró una buena selección, supo aplicar un estilo y los jugadores le respondieron. En Argentina está muy lejos de lograr eso”.

Messi y la AFA

Sobre Lionel Messi, Bochini comenta que “está flojo, pero siempre hay que esperar que levante. Por rendimiento, por ahora, no ha cumplido y creo que el partido ante Croacia es el más flojo que ha tenido por la selección”.

Para el otrora volante, el bajo nivel de la “Pulga” también pasa por las decisiones del casildense.

“En Barcelona juega todos los partidos con los mismos jugadores, acá cambia de equipo constantemente y eso pasa porque Sampaoli un día sale con línea de tres, otro con una de cuatro. Messi no está rindiendo y gran parte de eso no pasa por él”.

Lionel Messi. Foto: AFP

Por otro lado, el “Bocha” exculpa a la AFA del mal andar en la presente Copa del Mundo. “No tiene nada que ver, los dirigentes no juegan, eligen un entrenador y es él quien prepara el juego. A la AFA se le puede cargar la responsabilidad de si se equivocó o no en el técnico, pero lo futbolístico pasa por él. Y claro, podría haber sido otro, pero eligieron a Sampaoli y le han dado todas las comodidades”, establece.

Más delanteros

Bochini también da a conocer sus deseos en cuanto a los nombres que le gustaría ver en Argentina en el decisivo duelo ante Nigeria en San Petersburgo.

“En primer lugar, tiene que darle la oportunidad a (Franco) Armani; es un muy buen arquero y no está nervioso. Después, tiene que salir con una línea de cuatro en defensa, porque a Nigeria hay que quitarle espacio, no tienen mucha técnica, pero sus delanteros son muy rápidos. Además, debe jugar con cuatro jugadores que lleguen al área rival”.

Franco Armani. Foto: AFP

El “Bocha” plantea que, “además de Messi, tiene que jugar con (Sergio) Agüero, (Paulo) Dybala y también con (Gonzalo) Higuaín. Argentina hace años que no juega con dos delanteros de área, ponen mucho mediocampista que no llega al área. Si te fijas en los últimos años, ha jugado tres finales, en las tres se ha ido a tiempo agregado y en las tres no pudo hacer goles, o sea, 360 minutos sin hacer goles. Hay que modificar la idea”.