VIDEO. Una lesión traiciona a Erick Barrondo en el Mundial de Marcha

El medallista olímpico para Guatemala, Erick Barrondo, no pudo culminar su participación en la prueba de los 20km del Mundial de Marcha Atlética, que se realiza en Taicang, China.

Cuando se recorría el kilómetro 13, Erick Barrondo tuvo que abandonar la competencia debido a molestias musculares. En ese momento, el ganador de la medalla de plata en Londres 2012, ocupaba la posición 19.

— C O G (@COGuatemalteco) May 6, 2018

Te puede interesar: Video. El momento glorioso que vivió José Ortiz cuando cruzó la línea de meta

Por su parte, José Alejandro, tampoco pudo culminar la prueba. Fue descalificado en el kilómetro 15.

Durante gran parte de la prueba, José Alejandro se mantuvo dentro del top 15, sin embargo, la decisiones de los jueces en marcarle faltas hicieron que fuera descalificado.

— C O G (@COGuatemalteco) May 6, 2018

La juvenil Yasury Palacios, quien participó en la prueba juvenil, femenina, de 10km tampoco pudo terminar su evento, tras recibir cuatro paletones rojos.

Así es como culmina la participación del equipo nacional de marcha en este torneo. Sin duda, el resultado más importante fue la medalla de bronce conseguida por José Eduardo Ortiz en los 20km juvenil.

— C O G (@COGuatemalteco) May 6, 2018

El japonés Koki Ikeda se quedó con el primer puesto de la competencia, tras marcar un tiempo final de 1:21:13. El segundo puesto fue para el chino Kaihua Wang (1:17:26).

Koki Ikeda wins gold for Japan in the men’s 20km!

🇯🇵 also take the team title with three athletes in the top seven. Dominant.

Full #IAAFworlds results: https://t.co/XfUa8EZoqM pic.twitter.com/qUA3KofNR1

— IAAF (@iaaforg) May 6, 2018