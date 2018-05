VIDEO. El momento glorioso que vivió José Ortiz cuando cruzó la línea de meta

El marchista nacional otorgó un momento muy emocionante cuando irrumpió en el dominio de los chinos. Mira el video que llena de orgullo a Guatemala.

José Eduardo Ortiz escribió su nombre en el libro de la marcha para este país, al haber ganado la medalla de bronce en la categoría juvenil, en los 10 kilómetros en el Mundial de Marcha Atlética que se realiza en Taicang, China.

[ENTREVISTA] José Ortiz: “Esta medalla no solo es mía, también es de la población guatemalteca” https://t.co/dQFSPEMnbO | Foto: @COGuatemalteco pic.twitter.com/bobvBnARLX — Deportes Publinews (@Deportes_PN) May 5, 2018

Pero el momento en que alzó los brazos en señal de victoria, se ha vuelto viral y ha recibido cientos de felicitaciones.

Ortiz terminó tercero con un tiempo de 40 minutos y 17 segundos, por detrás de los ganadores, el campeón chino Yao Zhang y el subcampeón, del mismo país, Zhaozhao Wang.

#MundialDeMarcha | Guatemala se cuelga la medalla de bronce en la prueba de 10km realizada en https://t.co/pTcVQkkVDU pic.twitter.com/HyMBr2yYqc — Deportes Publinews (@Deportes_PN) May 5, 2018

De hecho, en el video se ve cómo un tercer competidor local amenazaba con quedarse con el bronce, pero el guatemalteco mantuvo el paso y no se lo permitió.

“Estoy muy feliz por el resultado que obtuvimos, eso nos motiva más, no solo a mí si no a mis compañeros. No fue fácil, estuvo dura la competencia pero al final pudimos resolver muy bien y ganamos el tercer lugar”, le dijo desde China, José Ortiz, a Publinews.

