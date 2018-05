José Ortiz conquista la medalla de bronce y llena de orgullo a Guatemala

El nacional José Eduardo Ortiz sorprendió al mundo con su participación en la prueba de 10km del Mundial de Marcha Atlética, que se realiza en Taicang, China, al posicionarse en el tercer lugar y quedarse con la medalla de bronce.

Ortiz, que representó a Guatemala en la categoría juvenil, cronometró un tiempo de 40:17. El equipo chino hizo uno-dos con sus representantes Yao Zhan (40:07) y Zhaozhao Wang (40:12) para ganar el oro y plata, respectivamente.

In the men's U20 10km race walk, Yao Zhang and Zhaozhao Wang take 🥇&🥈for 🇨🇳 with José Ortiz of 🇬🇹 in 🥉 #IAAFworlds pic.twitter.com/RdCTpecwBv

El registro también le permitió a nuestro representante imponer un nuevo récord nacional para la categoría Sub-20 al haber superado el de 41:50 que Jürgen Grave mantenía como el mejor del país desde marzo de 2015.

Te puede interesar: Mundial de Marcha: Guatemalteco es el mejor latino en la prueba de 50km

Mientras que en la prueba de 20km, rama femenina, Mirna Ortiz al finalizar su competencia, ingresó en el puesto 39, tras hacer un tiempo 1:34:13.

Esta competencia fue ganada por la mexicana Maria Guadalupe González (1:26:38), seguida por la china Shijie Qieyang (1:27:06).

Maria Gonzalez becomes the first woman in history to successfully defend the 20km title at #IAAFworlds team champs, winning gold in 1:26:38!

A brilliant performance from the Mexican 🇲🇽 pic.twitter.com/JKHTLLUbpC

— IAAF (@iaaforg) May 5, 2018