VIDEO. Usain Bolt revela el misterio y anuncia el equipo de fútbol con el que jugará

Las redes sociales se incendiaron el fin de semana tras un anunció hecho por la leyenda del atletismo, Usain Bolt. El atleta caribeño, retirado al final de la pasada temporada, publicó un video afirmando que había “firmado” por un equipo de fútbol, disparando los rumores sobre el nombre del misterioso club.

En el clip, el ex velocista se limitaba a brindar una fecha: 27 de febrero, misma en la que finalmente revelaría de qué equipo se trataba.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

A partir de allí, se barajaron todo tipo de posibilidades para una eventual aventura de Bolt en el fútbol de élite. Desde el Borussia Dortmund, club patrocinado por la marca Puma (que tiene un contrato vitalicio con el jamaiquino), hasta el Manchester United y el Real Madrid. Incluso se dijo que el plusmarquista podría incorporarse al proyecto de David Beckam en la MLS, con una franquicia que dará inicio en 2020.

Y este martes, tal y como había prometido, Bolt finalmente reveló el misterio. El atleta anunció que jugará un partido benéfico a favor de Unicef de el estadio Old Trafford, casa del Manchester United.

Este partido, organizado para ayudar a los niños en peligro en el mundo, se disputará el 10 de junio, cuatro días antes del inicio del Mundial de Rusia 2018.

En el evento también participarán otras figuras como el cantante británico Robbie Williams, quien aparece en un nuevo video compartido por Bolt en su cuenta de Twitter (@usainbolt).

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 27, 2018