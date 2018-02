VIDEO. ¡Usain Bolt revela que fichó por un equipo de fútbol!

El exatleta jamaiquino, Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, retirado desde la temporada pasada, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al hacer un inesperado anuncio el fin de semana.

La leyenda del atletismo publicó un enigmático video en el que afirma que ha fichado por un equipo de fútbol, cuyo nombre promete revelar esta misma semana.

"Acabo de firmar por un equipo de fútbol. Averigua cuál es el martes 27 de febrero", señala Bolt en el breve clip.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018