El Real Madrid quiere mantener su buena racha

El Real Madrid está listo para enfrentar este martes al Espanyol de Barcelona, válido por la jornada 26 de la Liga de España.

El conjunto madridista llegará al RCDR Stadium motivado tras su triunfo el pasado sábado ante el Alavés 4-0 y donde después de mucho tiempo la BBC (Benzema, Bale y Cristiano) volvió a estar conectada y consiguieron marcar en un mismo encuentro.

Actualmente el campeón de Europa es tercero en la clasificación con 51 puntos, alejadísimo de su acérrimo rival el Barcelona que lo aventaja en la primera posición con 14 puntos de diferencia (65).

Pero la clasificación es lo que menos voltea a ver el técnico francés Zinedine Zidane y solo se preocupa por solventar de la mejor manera el encuentro ante los periquitos.

Para dicho juego, Zidane no podrá contar con Marcelon, Toni Kroos y Luka Modric, quienes están en un proceso de recuperación por estar lesionados.

“Están con la recuperación y están trabajando mucho aunque de momento no con nosotros. Están trabajando mucho de forma específica y ya veremos lo que va a pasar con los tres. Vallejo hace más tiempo que está lesionado y queremos recuperar a los cuatro lo antes posible. No me gusta presionar a los jugadores”, manifestó Zidane.