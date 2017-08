Usain Bolt: “Me voy satisfecho y orgulloso”

Sin más preámbulos para cumplir con las últimas dos competencias de una brillante carrera que lo ha visto ganar todas las medallas y títulos, además de haber impuesto dos récords que por ahora parecen inalcanzables para cualquier otro ser humano (9.58 segundos en los 100 y 19.19 en los 200 metros), Usain Bolt, encuentra tiempo para reírse, recordar los buenos momentos y habla poco sobre su futuro.

Haber sido el corredor más rápido del mundo durante casi una década no ha sido fácil, pero él mismo, en esta entrevista con Publinews (Publimetro/Metro Internacional), reconoce que la presión nunca ha estado en el carril vecino ni frente a él y mucho menos ahora, cuando el resultado que obtenga en el Campeonato Mundial de Atletismo es irrelevante en su decisión de despedirse.

Al lado de sus padres Wellesley y Jennifer, Usain, quien cumplirá 31 años el 21 de agosto, disfruta al máximo del momento y aprovechó también para presentar los “spikes” lila y dorado (colores que eligió porque le recuerdan a su uniforme escolar y sus triunfos) que usará en sus pruebas y hablar, incluso, sobre el futbolista brasileño Neymar, y el futuro profesional de éste.

¿Qué sientes al saber que eres quien decide retirarse del deporte y no el deporte el que te retira?

Una sensación muy buena porque no todo el mundo puede tomar esa decisión. Me voy satisfecho por lo que logré y orgulloso por ello.

¿Cómo crees que vivirás las finales de 100, 200 y los relevos en el Mundial de 2019?

¡Tendré casi 40! (risas)… no sé dónde ni cómo, pero será mucho más tranquilo y principalmente divertido.

Más allá de las medallas olímpicas, títulos mundiales y los récords que impusiste, ¿cuál es el legado más importante que crees que dejarás luego de tu retiro?

Creo que el haber inspirado a niños, jóvenes y entrenadores en muchos países a dar lo mejor de ellos en cada competencia y a demostrar que no hay límites cuando tienes voluntad de ganar.

¿Crees que con ese ejemplo llegaste al niño que una vez tomará tu relevo como el hombre más rápido del planeta?

Creo que la clave para que eso pase es que los niños hagan deporte sin presiones de sus países, federaciones u otros para que ganen y eso les añade más presión de la que necesitan, en mi caso eso nunca fue un problema aunque en mi país siempre esperaban a que ganara. Lo más importante es que a los chicos no los presionen sino que los dejen disfrutar del deporte y divertirse.

¿Fue esa enorme confianza en ti mismo al decir al inicio de cada temporada “soy rápido y aún soy el más rápido de la tierra” la que marcó la gran diferencia a lo largo de tu carrera?

Siempre lo dije como una forma de motivarme y trajo cosas muy buenas.

¿El tiempo te dio la razón a la frase de “que no hay imposibles” que dijiste siempre?

Sí, hay mucho detrás de esas palabras porque no veo límites en nada… al inicio no pensaba en cuantos títulos mundiales, medallas olímpicas o récords podría ganar, pero al final me di cuenta que todo era posible.

¿Cuánto tiempo más esperas que tus récords estén vigentes y seas recordado por ellos?

(Entre risas) ¡Por siempre! Realmente espero que no sea pronto, me gustaría que mis hijos cumplan 15 o 20 años y aún ser el mejor.

Volver a Londres en donde hace cinco años ganaste tres oros olímpicos es también una oportunidad para reencontrarte con un público que te ama, ¿cómo te sientes por esto?

¡Es algo excitante y muy bueno! Nunca antes he visto espacios vacíos en los graderíos de aquí. Al igual que en Pekín, el público de Londres hace todo muy emocionante.

¿Hay un lugar en el que hayas disfrutado más correr y ganar?

He estado en varios alrededor del mundo, pero nunca como en Jamaica en la que celebrar junto a mi público ha sido de lo más maravilloso que he vivido.

¿Ves a alguno de tus rivales con la suficiente madera para llenar el espacio que dejarás en la pista?

No lo diré, lo dejaré al tiempo… ustedes (los periodistas) son los más adecuados para decirle.

¿Podría ser el canadiense Andre de Grasse?

No lo sé y nadie sabe tampoco qué pasará en el futuro… él ya ganó una medalla de plata en Rio 2016 y le deseo lo mejor.

¿Y el desafío más importante que tendrás el sábado en los 100 metros?

Lo serán los otros siete hombres que estén en la salida a la espera del disparo.

¿Existe la posibilidad de que des marcha atrás si los resultados no son los que esperas en el Mundial?

No, eso no sucederá… realmente no me preocupan los resultados, esto es un Campeonato, lo he ganado antes y cualquier otro puede hacerlo.

Si tu deseo de jugar al futbol sigue vigente, el mercado de pases está abierto todavía.

(Entre risas) ¡Que bien! ¡Ojalá que la llamada del Manchester United llegue pronto!

Ya que hablamos de futbol, ¿qué opinas de la posible salida de Neymar del Barcelona para irse al PSG?

No soy aficionado al Barcelona y me da lo mismo qué club vaya… creo que él es uno de los mejores jugadores hoy en día y que el deporte y el futbol son así, para ser el mejor tienes que contar con los mejores, así es que al club en el que juegue será uno de ellos.







