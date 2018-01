Club alemán ya espera a Usain Bolt para convertirlo en un futbolista profesional

El rey de la velocidad, el jamaiquino Usain Bolt, causó revuelo este martes al anunciar que esta cerca de iniciar las pruebas para hacer realidad su sueño de ser futbolista y confesó cuál es su mayor temor.

El multimedallista olímpico reveló en una entrevista con el diario inglés “Daily Express”, que está cerca de comenzar las pruebas con el Borussia Dortmund, en busca de convertirse en futbolista profesional, pero su mayor reto es enfilar con el Manchester United.

“Uno de mis mayores sueños es firmar con el Manchester United. Si el Dortmund dice que soy lo suficientemente bueno, entonces me dedicaré a ello y entrenaré duro”, explicó.

El deportista está seguro de sus capacidades y de que puede sorprender a los amantes del futbol, aunque también reveló su temor. “Estoy nervioso. Habitualmente nunca me pongo nervioso, pero esto es diferente, estamos hablando de futbol. Necesitaré un tiempo de adaptación, pero una vez haya jugado unos partidos, me adaptaré”, dijo.

Además reveló que había sostenido conversaciones con el entrenador del United, Alex Ferguson. “Le dije que me recomendara. Me dijo que si me ponía en forma y disponible, verá qué puede hacer”, comentó.

Foto: AFP

Bolt se retiró del atletismo después de disputar los Mundiales de Londres 2017, y ha asegurado que está listo para cumplir su nuevo reto. “Haremos una prueba en marzo, en Dortmund, para saber qué puedo hacer. Si dicen que soy bueno, que debo entrenar, lo haré”, recalcó en la entrevista.