Alexis Sánchez acepta 16 meses de cárcel por fraude fiscal

El jugador Alexis Sánchez, flamante fichaje del Manchester United, aceptó este miércoles la sentencia por dos delitos contra la Hacienda pública de España, cometidos entre 2012 y 2013, cuando jugaba en el FC Barcelona.

Según el acuerdo de conformidad con la fiscalía, el internacional chileno utilizó empresas pantalla para ocultar sus beneficios por derechos de imagen.

En enero de 2017, durante una declaración por videoconferencia ante el juez desde Londres, Sánchez ya “reconocido una tributación equivocada que ya ha solucionado con la Hacienda pública”.

El acuerdo al que han llegado la defensa del futbolista, la fiscalía y el abogado del Estado, que representa al fisco, se enmarca en la denuncia realizada por el ministerio público en octubre de 2016 acusando al futbolista de defraudar 983 mil euros de beneficio de sus derechos de imagen.

En el escrito, la fiscalía recuerda que Sánchez, que militó en el Barça entre 2011 y 2014, presentó en 2012 y 2013 sus declaraciones de impuestos, pero sin “ingreso alguno derivado de la explotación de derechos de imagen”, ni precisó que era propietario de una compañía maltesa, a la que había cedido dichos derechos.

Según la fiscalía, Alexis cedió sus derechos de imagen a su compañía chilena Inversiones Alsan, que luego los traspasó a la empresa maltesa Numidia Trading Limited, de la que el jugador tenía el 99.9 % de las acciones.

Tras admitir su acción en enero pasado, Alexis acepta ahora sendas penas de ocho meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda pública, pero tanto la fiscalía como el abogado del Estado piden “la suspensión de la ejecución de sendas penas de prisión” a condición de que no vuelva a delinquir en dos años.

