Zidane habla sobre el supuesto “problema” que tenía con James

En conferencia de prensa previa al duelo contra el Leganés, por la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, el francés Zinedine Zidane fue cuestionado de nuevo sobre el colombiano James Rodríguez.

El mediocampista cafetero fue cedido al Bayern Múnich en el verano, al no contar con minutos suficientes en la plantilla que dirige Zidane, pero su salida estuvo marcada por los rumores sobre su supuesta mala relación con el técnico galo.

Lee también: ¡James sorprende al darle “follow” a una actriz del cine para adultos!

Al respecto, el timonel merengue descartó estas informaciones y aseguró que nunca tuvo ningún problema con Rodríguez.

"Nunca he tenido un problema con él y nunca lo voy a tener. Al final está jugando y me alegro por él", dijo Zidane ante los medios. "Ha tomado una decisión, juega ahí (en el Bayern), le están saliendo bien las cosas y me alegro por él", añadió.

Zidane da indicaciones a James Rodríguez en un partido de LaLiga contra el Villarreal, el 21 de septiembre de 2016. Foto: AFP

El ex internacional francés hizo estas declaraciones tras ser preguntado por una entrevista televisiva en la que el jugador colombiano afirmaba tener una gran admiración por él, pese a que nunca entró de lleno en su esquema.

James admitió que Zidane sigue siendo un "ídolo" para él, porque "como futbolista fue top, tenía mucha calidad y yo admiro a los que juegan bien al fútbol". El colombiano confesó, sin embargo, que su salida del Madrid fue "triste".

No hay Madrid sin Cristiano

Otro que se dice está pasando un mal rato con Zidane es Cristiano Ronaldo. El astro portugués del Madrid atraviesa por una de sus peores rachas desde que llegó al equipo blanco en 2009, y ya hay rumores que apuntan a una supuesta salida al final de temporada.

No obstante, el técnico francés salió al paso de estas informaciones, afirmando que no se imagina "un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo".

Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

"Sabemos lo que se puede hablar fuera, pero dentro, lo que tiene que hacer Cristiano es pensar solo en jugar como ha hecho. Eso es lo que quiero, hablar solo de su rendimiento y de lo que puede aportar", dijo Zidane. "Yo hablo con cristiano del campo y él cuando viene aquí solo habla del campo; y es lo mejor para todos. Lo de fuera lo gestiona él y ahí no me meto", sentenció el entrenador.