Marco Pappa rompe el silencio sobre su situación legal y sobre Municipal

“Mi vida privada es mi vida privada”. Así respondió Marco Pablo Pappa ante las informaciones sobre su situación legal, luego de que la semana pasada fuera arrestado y ligado a proceso penal por el delito de violencia contra la mujer.

Entrevistado en las afueras del complejo Ernesto Villa Alfonso, donde la plantilla de Municipal se entrena de cara al Torneo Clausura 2018, Pappa habló sobre el escándalo que lo rodea y echó luces sobre su futuro con el equipo escarlata.

“He tenido el apoyo de los entrenadores. Saben que cualquiera puede pasar por una situación de estas. Lastimosamente, se generan muchas cosas y nadie sabe bien qué pasó ni el detalle, pero yo tampoco me voy a dedicar a explicarle nada a nadie, para eso tengo los abogados, que a eso se dedican. Lo mío es adentro de la cancha. Esperamos que todo esté bien pronto”, dijo Pappa el lunes.

“Todos nos cansamos en un momento de pasar malos momentos; todos nos merecemos paz y tranquilidad al final del día; mi familia se la merece tanto como yo. Mi vida privada es mi vida privada y eso aquí todos tenemos derecho de tener una vida personal y privada. Yo también estoy en mi derecho de tenerla”, agregó.

La empresaria y modelo que denunció a Marco Pappa para luchar contra la violencia contra la mujer https://t.co/Ee353W97OU pic.twitter.com/8GY94TFNMP — Reina Damián (@RDamian_PN) January 12, 2018

El mediocampista nacional confirmó que empezó la pretemporada con Municipal, aunque no dejó claro si al final abandonará el país para jugar con un club extranjero.

“Empecé muy ilusionado el primer día de pretemporada, aquí he estado cumpliendo cada uno de mis días, mis horarios, con esa ilusión de hacer algo importante este año, fuese afuera o en el medio local. Sea lo que sea, me voy a enfocar en jugar futbol”, comentó.

“Creo que los que me conocen bien saben quién soy; qué clase de persona soy, no como se me pinta o se me juzga, literalmente. Yo con eso me quedo: los momentos difíciles uno también tiene que saber vivirlos; saberlos afrontar y saber cuándo uno cometer errores. Yo en este momento me siento tranquilo conmigo (…) vamos a seguir trabajando en lo nuestro, que es el fútbol, y aquí enfocarnos en lo que nos interesa, que es Municipal”, sentenció el jugador.

