Coutinho y el Barça protagonizan la primera “novela” del mercado invernal

El brasileño Philippe Coutinho y el Barcelona vuelven a estar en el ojo del huracán apenas reabierto el mercado invernal. El jugador del Liverpool se convirtió en el objetivo frustrado del Barça durante el verano, luego de que los ingleses rechazaran varias ofertas millonarias por su fichaje. Sin embargo, todo apunta a que esta "novela" está cerca de escribir un nuevo capítulo.

Lee también: La estrella del Manchester City habla sobre su lesión y tranquiliza a los fans

Y es que, según medios españoles, desde Cataluña se habría presentado una suculenta oferta de 150 millones de euros (110 millones de euros más 40 en bonificaciones) por el futbolista, una cifra más que interesante para la directiva británica.

Si se llegara a concretar el traspaso, el jugador de 25 años se convertiría en el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol, siendo superado solo por los fichajes del francés Kylian Mbappé (180 millones de euros) y de su compatriota Neymar (222 millones de euros), ambos por el Paris Saint-Germain (PSG).

Las especulaciones sobre el futuro de Coutinho se incrementaron, además, después de que la marca Nike promoviera por unos instantes la venta de una camiseta del Barça con el nombre de Coutinho.

Lee también: Nike saca a la venta la camiseta de Coutinho… ¡con el Barcelona!

El internacional brasileño tampoco jugó en la victoria del Liverpool sobre el Burnley (2-1), ausencia que generó todavía más ruido en torno a su posible adiós.

En Anfield, el entrenador Jürgen Klopp intentó calmar las aguas señalando que Coutinho está lesionado. "Él (Coutinho) y Mohamed (Salah) están lesionados, nada grave, pero lo suficiente para que no puedan jugar hoy. Son duda para el partido contra el Everton (viernes)", explicó.

Jürgen Klopp provides an injury update on Salah and Coutinho: https://t.co/peBkcjhvno pic.twitter.com/ot7w0qumuX

— Liverpool FC (@LFC) January 1, 2018