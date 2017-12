VIDEO. Sergio Ramos comparte tiernas imágenes familiares alimentando a las gaviotas

No le puedo pedir nada más a la vida. Solo puedo dar las GRACIAS por esta maravillosa familia. 👨‍👩‍👦‍👦🔜➕👶 ¡Os quiero con locura! ❤💜❤ There’s nothing else I can ask from life. I can just be THANKFUL for this wonderful family. 👨‍👩‍👦‍👦🔜➕👶 I love you to pieces! ❤💜❤ @pilarrubio_oficial #SergioJr #Marco #pasiónpormifamilia

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Dec 29, 2017 at 10:47am PST