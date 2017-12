Sergio Ramos sale “ardido” y da una respuesta polémica tras perder el Clásico

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, salió “ardido” y dejó en el aire una respuesta polémica tras un incidente con Luis Suárez, en el Clásico español que ganó el Barcelona y que complica las aspiraciones del cuadro merengue al título de la Liga española.

Y es que visiblemente molesto, Ramos se refirió a una acción con Luis Suárez, en la que el futbolista español fue amonestado con una tarjeta amarilla, que pudo haber significado su expulsión.

El árbitro se come la ROJA a Ramos. Ufffffffff pic.twitter.com/sFz2WRp2xC — Josep Pedrerol (@jpedrerol) December 23, 2017

“En Barcelona dirán que tengo que ir a la cárcel… con Puigdemont”, aseguró el capitán del Real Madrid, acerca del incidente con el delantero uruguayo, según una publicación del diario “Marca”.

Acerca de que si consideraba un fracaso haber perdido el Clásico, contestó: “¿Un fracaso no ganar el Clásico? El que piense eso que se mire el 2017 y repase las estadísticas. El Clásico era la guinda del pastel, pero no ha podido ser. Te vas doblemente jodido por el resultado y por los 14 puntos. La Liga no es imposible, estamos obligados a seguir luchando. Es momento de reflexionar y seguir trabajando”.

¡OJO! Sergio Ramos, sobre la acción con Suárez: "En Barcelona dirán que tengo que IR A LA CÁRCEL, con Puigdemont. En ningún momento le doy ni hago intención de darle". pic.twitter.com/eIv4wfJuAu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 23, 2017

Con este resultado el equipo azulgrana es más líder que nunca con 45 puntos, mientras que el Real Madrid se mantiene en la cuarta posición con 31 unidades.