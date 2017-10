Baloy rompe el silencio tras pleito con periodista y fans piden su retiro

Hoy amanezco y veo todos los Ataques hacia mi Persona por el partido y por mi reacción sobre un periodista y decido expresarme porque nadie puede poner en tela de duda mi carrera,mi Persona y mi educacion, (me he equivocado muchas veces) pero se como son la mayoria de hinchas y periodistas sobre todo en Panama, unos siempre estan, otros estan dependiendo donded juguemos, otros cuando perdemos y otros cuando ganamos, bueno les cuento que nosotros los jugadores tenemos q estar siempre, cuando jugamos vs Belice, vs Granada y algunos países e islas mas que la gran mayoría que hoy va o a los estadios, pero contra esos equipos no van,bueno nosotros tenemos q estar ahi, para alla no viaja nadie, que nos critiquen o que me critiquen es valido es normal, la mayoria son inchas de moda asi que no interesa hoy te alaban mañana te fusilan, pero si que les quede claro yo tambien tengo un telefono y puedo escribir lo que pienso y siento,la seleccion de Panamá ha crecido por los jugadores que se han ido de Panamá y han hecho el esfuerzo por hacer un carrera fuera con limitaciones y sacrificio, somos los que no hemos encargado de que Panamá lejos de ser potencia le haya dado a su Pais el sueño y la esperanza de ir a un mundial, hoy nosotros mismo somos los que se la hemos quitado a la gran mayoría(nuevamente) pero nos damos cuenta que quedamos como todo empezo solos o con la gente q si ha estado en las Buenas y en las malas, y pensando en que ira a pasar, bueno ahi es donde nosotros tenemos que seguir entrenando y viajara a Panama para afrontar ese juego y nosotros seguimos creyendo en nosotros y seguimos apoyandonos para olvidar ese duro golpe tomado ayer y poder tener la chance del mundial, regreso a los insultos y a lo sucedido con el periodista yo le contestó todas sus preguntas, acepto el horrible partido que jugue, el malo partido del equipo y me señala de una manera que no entiendo, ahora yo tengo miles de imágenes en mi carrera y cada quien se queda con la que le guste,pero de algo si se en el futbol yo vi supuestos inchas irse de los estadios al min 90 cuando su equipo perdia, y se perdieron la mas bella victoria que pudieron tener.

A post shared by Felipe Baloy (@pinbaloy) on Oct 7, 2017 at 6:26am PDT