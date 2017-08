Rojos visitan a Sanarate en el posible debut de Felipe Baloy

En uno de los partidos que más llaman la atención de la fecha 2 del Torneo Apertura 2017, Municipal visitará a Sanarate este domingo, a partir de las 110:00 horas, encuentro donde se podría dar el debut del defensa panameño, Felipe Baloy con el cuadro escarlata.

Durante el entreno de este viernes se pudo observar al zaguero canalero haciendo pareja junto con Dennis López en la zaga roja. Baloy ya está totalmente recuperado de un desgarro, grado dos, que sufrió en la final futbol panameño. Estaría jugando en lugar del nacional Kevin Ruiz.

“Me siento bien. Es importante el trabajo que se ha hecho en la última semana, hablando individualmente. Ya he hecho futbol con los dos equipos y me he sentido muy bien. Ya quedara a decisión del profe (Machaín) si me lleva al próximo partido”, dijo Baloy.