VIDEO. Figura de Municipal Felipe Baloy pierde el control contra periodista

El defensa rojo perdió el control después de la goleada que recibieron ante Estados Unidos y sostuvo una candente discusión con un periodista de su país. El video corrió como pólvora en las redes sociales.

A Felipe Baloy no le cayó en gracia la observación y preguntas de un periodista de su país, después de la goleada que Panamá recibió en su visita a Estados Unidos por la penúltima jornada del Hexagonal Final de Concacaf.

Y es que después de esta derrota, la Selección de Panamá quedó en una situación comprometedoras de cara al cierre de la fase de clasificación rumbo a Rusia 2018, y tendrá que resolver su derecho a un repechaje en la última fecha frente a Costa Rica, el martes.

Que no se pierda la fe que esto no ha terminado. Nos jugamos la última chance este martes y contamos con tu apoyo pueblo panameño. pic.twitter.com/VcMEHTHkIB — FEPAFUT (@fepafut) October 7, 2017

El pleito

Todo empezó cuando un periodista de su país le cuestionó acerca del desenvolvimiento de la defensa canalera ante Estados Unidos, diciéndole que eran ellos los principales responsables de la derrota, algo que encendió los ánimos del jugador.

“Entonces yo te puedo decir que eres un pende… porque preguntas idioteces”, expresó en principio el zaguero, y continuó:

#DeporteDD Aún sigue en la mente de muchos fanáticos la reacción de Felipe Baloy tras la caída ante USA. pic.twitter.com/Zrn4L2SP6u — Diario DiaaDia (@DiaaDiaPa) October 7, 2017

“No son once los que entraron, son 14 jugadores; tú me señalas de una manera como que Baloy fue el que la cag… Eso fue lo que quisiste decir. “Ese es el problema de ustedes, que cuando uno les dice las cosas de frente no saben ni qué put… decir”, expresó Baloy con un tono de voz elevado y frente a las cámaras.

Tras este resultado Panamá se ubica en la cuarta casilla con 10 puntos, en zona de repechaje, a la espera de que Costa Rica derrote a Honduras este sábado, en juego pospuesto por el mal clima.