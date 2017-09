Mira el primer tráiler de “Hombre de fe”, la película sobre la vida de Keylor Navas

Les cuento que mañana saldrá el trailer oficial de @keylornavaspelicula y no se imaginan la felicidad que abunda en mi ✨✨✨✨ les cuento como me va mañana estén atentos a las redes sociales (sc: valmobley) ✌🏼 buenas nochesss 😘

A post shared by Valeria Mobley (@__valemobley__) on Sep 27, 2017 at 6:28pm PDT